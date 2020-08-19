Мнение: Гастроли авангардистов

19.08.2020, 19:35, Разное

В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка, посвященная Серебряному веку и русскому авангарду "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" (до 1 ноября).

На небольшой выставке, которая проходит в двух залах на 4-м этаже здания на Крымском валу, представлены очень интересные и сильные вещи — лучшие из собрания казанского музея.

Первый зал посвящен Серебряному веку: тут представлены Борисов-Мусатов, Головин, Грабарь, Мещерин и другие авторы, оставившие для нас поэтический образ тех лет.

Некоторые из представленных картин часто бывают в Москве на выставках, однако приятно видеть их все вместе.

Неизвестный многим Мещерин, у которого недавно была персональная выставка в Музее русского имрессионизма, теперь "заработал имя" и тоже ездит на гастроли.

Второй зал более эмоциональный, в нем представлены авангардисты. Многие вещи хрестоматийны, другие, наоборот, редкостные.

Из пресс-релиза: "Выставка входит в программу торжественных мероприятий в честь 100-летнего юбилея образования Республики Татарстан. Обладающий одним из интереснейших собраний Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан привезет свои лучшие произведения художников Серебряного века и русского авангарда. На выставке будет показано 48 живописных полотен, специально отобранных для экспозиции в Третьяковской галерее."





"Последний крупный показ богатой коллекции казанского музея был осуществлен 15 лет назад в рамках федерального выставочного проекта «Золотая карта России». С августа по ноябрь 2020 года нашим зрителям представится уникальная возможность увидеть прекрасные картины таких известных мастеров как Николай Рерих, Александр Головин, Константин Богаевский, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Кандинский. Особенностью выставки станут редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов – Михаила Ле-Дантю, Бориса Такке, Магды Нахман."

Я крупно не стала каждую вещь снимать, их не так уж и много, и имеет смысл просто прийти посмотреть.





Это не Петров-Водкин, а Магда Нахман, очень интересная художница.

Николай Синезубов тоже очень любопытен, такое под Дега.

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/shedevry-iz-kazani-ot-rerikha-do-kandinskogo-k-100-letiyu-respubliki-tatarstan/