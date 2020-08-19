 

В белорусских автозаках перенесут выхлопную систему во внутреннюю кабину для сокращения выбросов в атмосферу

19.08.2020, 19:16, Разное

Европейская экологическая комиссия потребовала у белорусского производителя автозаков МАЗ внести изменения в конструкцию машины для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

На заводе уже предложили использовать практические наработки автоконструкторов из середины прошлого века и перенести выхлопную трубу в заднюю часть кабины.

– Дедовский метод! Простое и лаконичное решение всех проблем без серьезных затрат и модификаций. Весь дым и газ будет накапливаться внутри машины, а в депо просто очистим стенки от копоти и налета, — рассказал главный инженер МАЗ Герасим Гулькевич.

Идею уже оценили немецкие инженеры из Mercedes, а известная экоактивистка Грета Тунберг предложила использовать наработки белорусских инженеров в шведских автобусах для мигрантов.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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