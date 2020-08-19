Белоруссия усилила войска на границе с Польшей и Литвой ракетным дивизионом

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19.08.2020, 19:08, Новости дня

Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск, находящуюся на границе с Польшей и Литвой.

Министр приказал дополнить войска ракетным дивизионом, средствами противовоздушной обороны и беспилотными летательными аппаратами, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что эта мера принята в рамках выполнения поручения президента страны Александра Лукашенко.

«Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», – приводятся слова Хренина.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела их в полную боеготовность.



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