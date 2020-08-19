У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

19.08.2020, 19:03, Разное

Команда исследователей из Гарварда заявили, что когда-то Солнце входило в состав бинарной (двойной) системы. По мнению ученых, рядом с нашим нынешним Светилом находилась такая же звезда, которая повлияла на возникновение жизни на нашей планете. Об этом сообщает издание Astrophysical Journal Letters.

По сообщениям исследователей, очень часто звезды, похожие на наше Светило, имеют «близнеца». Этот самый «близнец» в итоге повлиял на формирование солнечной системы и на возникновение жизни на Земле.

Главным аргументом ученых стало – наличие в Солнечной системе планет и других объектов, которых было бы трудно в одиночку удержать на орбите. Вполне возможно, в этом ему помогла неизвестная звезда, которая каким-то образом исчезла.

Где скрывается звезда-«близнец»?

Однако у некоторых исследователей имеется два варианта исчезновения загадочного «близнеца». В первом случае объект (еще называемый Немезидой) никуда не исчез, а исчерпав свое топливо, оказался на стадии угасания. Найти его не удается по причине отдаленности от Солнца и потому, что он периодически скрывается за пределами облака Оорта, находящегося от нас в 50—100 тысяч а.е. (0,8—1,5 светового года).

Вероятно, от нее остался только след, однако в далеком прошлом Немезида могла существовать и влиять на Солнечную систему, в том числе быть виновницей всех планетарных катаклизмов на Земле.

А не звезда ли Юпитер?

Согласно другой версии «близнец» также никуда не исчезал, а лишь пополнил ряды планет Солнечной системы, став планетой-гигантом Юпитером. Ученые до сих пор не могут понять, каким образом Юпитер оказался в Солнечной системе и переместился ближе к Солнцу, резко изменив орбиты еще только зарождающихся планет-суперземель. По мнению ученых, планета-монстр разбила эти планеты при помощи Сатурна и переместилась на нынешнюю орбиту. Из образовавшихся обломков впоследствии образовались Земля, Марс, Венера и Меркурий.

Некоторые исследователи считают, что рано и поздно Юпитер может снова вернуться к своему прежнему состоянию – станет Светилом. Однако с этим не согласны ученые, так как минимальная масса звезды, внутри которой может начаться термоядерная реакция, в 70 раз больше массы Юпитера (7% от массы Солнца). Получается, до звездного состояния ей очень далеко.

И все же эта загадочная планета добавляет ученым загадок. Например, ранее ученые измерили поток излучения, исходящего от Юпитера, и оказалось, что его мощность была в 2,5 раза больше, чем планета получала от Солнца. Тут у ученых и закралась мысль: не звезда ли Юпитер? Позднее ученые объяснили это тем, что на планете происходит сжатие водорода, переходящего в металлизированное состояние. Получается, что Юпитер постепенно растет в размерах. И кто знает, чем завершится этот процесс.