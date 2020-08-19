Российский космонавт заснял на видео вереницу НЛО, летящих ровно в ряд

19.08.2020, 19:01, Разное

Решив заснять на видео полярное сияние над Антарктидой, российской космонавт с МКС неожиданно заметил кое-что необычное. И пока никто не высказал логичную версию, объясняющую это.

Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас работает на МКС, опубликовал 19 августа 2020 года в своем аккаунте в Твиттер уникальное видео с орбитальными НЛО.

По словам Вагнера, объекты он заметил, когда решил снять на видео полярное сияние над Антарктидой.

На ролике (смотрите на полном экране, чтобы заметить НЛО) неопознанные объекты появляются примерно на 9 секунде, быстро летят слева направо, а через пару секунд снова пропадают. Выглядит это либо как несколько НЛО, выстроившихся ровно в ряд, либо как один объект с несколькими сияющими огнями на корпусе.

Если это один объект, то он имеет сигарообразную форму. НЛО такой формы неоднократно замечали высоко в небе и они считаются материнскими кораблями (базой пришельцев, из которой вылетают более мелкие корабли).

Space guests, or how I filmed the new time-lapse. The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

«На девятой — двенадцатой секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга», — написал Вагнер в комментарии к видео, а далее предположил, что не знает что это такое, метеоры, спутники или что-то иное.

Также космонавт сообщил, что осведомил о загадочных объектах руководство Роскосмоса, ЦНИИмаша и Института космических исследований РАН.

В комментариях к видео Вагнера одна из российских пользовательниц твиттера написала, что тоже видела похожее:

"Подобного рода НЛО наблюдала я и еще три человека на Урале, в Свердловской области, летом 1992 года. Поздно вечером они двигались по ночному небу подобно созвездию – несколько объектов синхронно, построившись в некую фигуру.

Выглядело это именно так – как будто огромное созвездие начало вдруг движение по небу. Это было нереально и сразу же привлекло наше внимание. Расстояние объектов друг от друга было гораздо больше, в целом фигура занимала примерно 1,5 – 1/6 небосвода прямо над головой. Звука не было. Движение объектов прекратилось так же внезапно".

Некоторые предположили, что объекты с видео космонавта могли быть еще не разошедшимися спутниками Starlink, запущенными накануне компанией SpaceX, однако эта версия не объясняет, почему эти "спутники" видны лишь 3 секунды, а потом внезапно пропадают.