Отмена «декрета Парамаунт» развязывает руки крупным игрокам кинобизнеса

19.08.2020, 18:59, Новости дня

Федеральный суд дал зеленый свет Министерству юстиции США, позволив отменить закон 71-летней давности, известный как «декрет Парамаунт». Он запрещал крупнейшим голливудским студиям приобретать и контролировать сети кинотеатров. Закон носит ярко выраженный антимонопольный характер.

Его отмена, как подчеркивает обозреватель Тед Джонсон на сайте Deadline, позволит студиям вновь устанавливать контроль над сетями кинотеатров, ныне переживающими тяжелые времена из-за пандемии коронавируса.

«…Суд находит, что отмена запрета соответствует интересам общества», – написала в своем постановлении судья Аналиса Торрес из федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка (SDNY).

Иных уж нет…

Отменяемые в течение ближайщих двух лет ограничения касаются практики «блок-букинга», то есть приобретения кинотеатрами одной лицензии на целый пакет фильмов, а также практики обязательного коллективного лицензирования фильмов для всех кинотеатров, входящих в ту или иную сеть (circuit dealing).

Судья согласилась с мнением Министерства юстиции, что этот закон, ускоривший в 50-60-е годы прошлого века крах «золотой эры» Голливуда, сегодня во многом устарел.

«70 лет технологических инноваций, появление новых конкурентов и деловых моделей, и изменение запросов потребителей фундаментально повлияли на киноиндустрию», – говорится в постановлении судьи Торрес.

За эти десятилетия существенно изменился ландшафт американского кинобизнеса. Так, закон касается студий, которых в прежнем виде больше не существует, в первую очередь, «большой пятерки» Голливуда – студий-мейджоров Warner Bros., 20th Century Fox, Paramount, MGM и RKO Pictures.

Так, в 2018 году студия Warner Bros., входившая в конгломерат Time Warner, была приобретена коммуникационным гигантом AT&T и переименована в WarnerMedia.

Другая именитая студия, «20 век Фокс», теперь входит в медийную империю Walt Disney, а не менее известная студия «Парамаунт» стала подразделением еще одной медийной империи – ViacomCBS.

Один из старожилов американского кинобизнеса, студия «Метро-Голдвин-Майер» (MGM) несколько раз меняла владельцев, пережила банкротство и сейчас фактически утратила свой прежний статус.

И, наконец, еще один член «большой пятерки», студия RKO Pictures, блиставшая в 30-40-е годы, остановила производство еще в 1957 году и была расформирована два года спустя.

Впрямую касался закон не только «большой пятерки», но и так называемой «малой тройки» – знаменитых киностудий Universal, Columbia и United Artists.

В момент принятия «декрета Парамаунт» в конце 40-х годов студии-мейджоры были вертикально интегрированы с национальными сетями кинотеатров. Об этом напоминает Эрик Гарднер в журнале Hollywood Reporter. В результате исторического постановления Верховного суда США от 1948 года по делу «США против “Парамаунт пикчерз”» студиям надлежало избавиться от владения кинотеатрами, и отныне их отношения с ними подчинялись детально расписанным правилам и ограничениям.

Новые игроки

Судья Торрес также согласилась с аргументом Министерства юстиции, что действующее антитрестовское законодательство будет продолжать служить эффективным фактором, сдерживающим попытки монополизации, и в условиях отмены «декрета Парамаунт».

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров (НАТО) и влиятельная Гильдия режиссеров Америки (DGA) выступили против решения Министерства юстиции. Они полагают, что изменение структуры кинобизнеса в последние годы требует гораздо более жесткого антитрестовского надзора.

Эксперты отмечают, что пришедшие в кинопромышленность в последние годы лидеры новых технологий – Netflix, Amazon, Apple и другие – производят и дистрибутируют фильмы, не подчиняясь этому давнему закону.

Озабоченность этим решением выражают и представители артхаусных кинотеатров. Они опасаются прихода в кинотеатральный прокат независимого и зарубежного кино таких мощных игроков, как Amazon, которые могут подмять под себя и фактически уничтожить этот сложный и малодоходный сегмент проката.

Многозальный кинокомплекс AMC в Нью-Джерси. Photo: Oleg Sulkin

Обозреватели отмечают, что пандемия короновируса ускорила процесс реструктуризации кинопрокатного рынка, который радикально меняется в последние годы из-за прихода новых просмотровых форматов – онлайн-стриминга и мобильных носителей.

Про яйцо и курицу

«Многие из нас запомнят 2020 год как год, когда кинопрокатный бизнес постигли необратимые изменения», – пишет Джоди Саймон в адвокатском блоге Fox Rothschild и напоминает о недавнем важном и трудном соглашении между студией Universal Pictures и AMC, крупнейшей в мире киносетью. Речь идет о сокращении «прокатного окна» с трех месяцев до почти трех недель.

Таким образом, студия получает право продавать свои релизы для размещения на стриминговых сервисах, на сервисах «видео по заказу» (VOD) и в кабельных телесетях гораздо раньше, чем прежде. В качестве компенсации, сеть AMC будет получать небольшой процент с этих продаж, по сути, конкурентных.

Пустующим кинотеатрам, которым грозит банкротство, и такой паллиатив на руку. Как говорится, не до жиру…

Характерно, что у британской корпорации Cineworld, владеющей более чем 500 кинозалами в США и занимающей второе место по их количеству после AMC, после решения судьи Торрес почти на 50 проц. подскочила стоимость акций на Лондонской фондовой бирже.

Студии, получившие юридическое право приобретать кинозалы, теперь, очевидно, прикидывают их коммерческий потенциал в ковидную эру, с учетом заведомого падения кассовых сборов из-за необходимости посетителям соблюдать социальную дистанцию, что существенно ограничит число продаваемых билетов.

Нынешнюю патовую ситуацию на кинорынке аналитики из Goldman Sachs, которых процитировал сайт Business Insider, описали в начале августа как логический парадокс про «яйцо и курицу». Киностудии не хотят выпускать блокбастеры в прокат, пока открыты лишь единицы кинозалов и не утвержден новый протокол санитарной безопасности для зрителей. А кинотеатры не хотят открываться на полную катушку, пока студии не предложат им новые блокбастеры.

Артхаусный киноцентр Film Forum в Манхэттене. Photo: Oleg Sulkin

Пока суд да дело, новые гранды кинорынка под сурдинку прибирают к рукам самые знаменитые кинозалы Америки. Так, «Дисней» прикупил отреставрированный кинотеатр El Capitan в Голливуде, где проходят премьеры диснеевских фильмов. Netflix стал новым хозяином престижного киноцентра «Париж» в центре Манхэттена и кинодворца Egyptian в Голливуде.