 

Мнение: Советский Эппл, пакистанский Лондон и ставка Баффетта против США

19.08.2020, 18:57, Разное

1. Про корпорацию покойного Стива Джоббса часто говорят, что почти все свои лучшие идеи Эппл у кого-нибудь позаимствовал. Не то чтобы заимствования были совсем запрещены… но всё же, сложно поверить, что нынешняя самая дорогая компания в мире продолжает к ним прибегать. Однако, вот, например, фотосравнение, которое убедительно доказывает, что Эппл плагиатит старые проекты советских архитекторов:

https://tjournal.ru/art/200267

2. Примерно так выглядит сейчас Лондон:

https://www.youtube.com/watch?v=ZNR00_UKKlU

Лондонцы празднуют день независимости Пакистана, который ранее был колонией Великобритании (в составе Британской Индии).

3. Согласно сообщениям американских деловых СМИ, знаменитый инвестор Уоррен Баффетт разуверился в экономическом будущем США:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/baf/

Компания Berkshire Hathaway легендарного американского миллиардера Уоррена Баффета купила 21 миллион акций золотодобывающего предприятия Barrick Gold за 562 миллиона долларов. Это следует из отчета, предоставленного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Кроме того, Баффет отказался верить в экономику США, продав часть акций банков страны. Berkshire Hathaway снизил долю в JPMorgan более чем на 60 процентов, в PNC Bank — на 42 процента, в Wells Fargo — на 27 процентов, в Bank of New York Mellon — на 9.

Миллиардер ранее критиковал золото как инвестицию, говоря, что оно «бесполезно», а металл не может сравниться с «американским характером», пишет MarketWatch. Сделки Баффета, возможно, сигнализируют об изменении его взглядов на рынок, отмечают экономисты. Они уверены, что он «сделал ставку против США, потому что снизил долю в банках, которые являются основой кредитной экономики страны».

Источник: Место для дискуссий



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