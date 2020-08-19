Стоимость Apple впервые в истории превысила 2 трлн долларов

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19.08.2020, 18:55, Новости дня

С начала 2020 года акции американской компании Apple подорожали более чем на 50%, рыночная капитализация впервые в истории этой корпорации превысила 2 трлн долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск, акции Apple дорожали на 1,29%, до 468,19 доллара за бумагу; исходя из этой стоимости, капитализация компании превышает 2 трлн долларов, передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года нефтяная компания Saudi Aramco стала крупнейшей в мире публичной компанией по размеру рыночной капитализации, обойдя по этому показателю американских лидеров – Microsoft и Apple, капитализация которых составляла 1,06 трлн и 1,01 трлн долларов соответственно.

В конце июля 2020 года Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире.

В августе нефтегазовая Saudi Aramco опубликовала свой финансовый отчет. Нефтяной гигант сообщил о падении чистой прибыли в первом полугодии на 51% из-за низких цен на нефть и спроса.



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