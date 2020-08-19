Контролер московского метро помог в поимке международного преступника

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19.08.2020, 18:48, Новости дня

В московском метро на станции «Третьяковская» Калужско-Рижской линии контролер ГКУ «Организатор перевозок» остановил преступника, который находился в межгосударственном розыске, сообщил руководитель ГКУ Владислав Султанов.

«Пассажира сопроводили в полицию для установления личности, поскольку при себе у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Сотрудниками полиции было выявлено, что данный житель находится в межгосударственном розыске по части 3 статьи 166 УК Республики Кыргызстан за мошенничество в особо крупных размерах», – рассказал он РИА «Новости».

Султанов уточнил, что сейчас проводятся проверочные мероприятия. Злоумышленника задержали в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

«Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД. Сотрудников, оказавших помощь в поимке преступников, мы всегда награждаем и благодарим их за вклад в безопасность и комфорт московского транспорта», – добавил руководитель ГКУ.

Ранее на станции московского метро «Теплый Стан» безбилетник напал на старшего инспектора-контролера, пострадавшая впала в кому, подозреваемый задержан.



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