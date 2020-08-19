 

Коллективный иммунитет не поможет. ВОЗ призывает ужесточить меры против коронавируса

19.08.2020, 18:41, Новости дня

Перед началом учебного года странам Европы приходится вновь вводить дополнительные ограничительные меры на фоне новых вспышек коронавируса. Между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что «коллективный иммунитет» не способен побороть COVID-19, и призывает мировое сообщество ужесточить контроль, чтобы ограничить распространение инфекции, передаёт Euronews.

Франция ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса. Министр труда Элизабет Борн заявила, что с 1 сентября будет действовать обязательный масочный режим на всех предприятиях, за исключением индивидуальных офисов, где сотрудники сидят в одиночестве. Она подчеркнула, что страна должна любой ценой избежать повторного введения самоизоляции.

Между тем в испанском автономном сообществе Страна Басков вводится запрет на массовые собрания. Вместе могут находиться не более десяти человек.

А в Бельгии ситуация немного улучшилась: за последнюю неделю темпы заражения коронавирусной инфекцией в целом по стране снизились на 14%. Но вместе с тем, Брюссель становится новым очагом. Дети могут вернуться в школу 1 сентября, а старшеклассники будут учиться дистанционно. Профессор богословия Ливен Буве говорит:

ЛИВЕН БУВЕ, профессор богословия: Я очень доволен. Образование в нашем обществе — важный приоритет. Мы можем организовать упорядоченное возвращение учащихся в школы. Нам удалось найти баланс между аргументами вирусологического контроля и педагогическими критериями.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что «коллективный иммунитет» не поможет побороть COVID-19. И мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.

Дата выхода в эфир 18 августа 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Лукашенко оценил возможность проведения новых выборов в Белоруссии

17.08 / Разрыв в симпатиях избирателей между Трампом и Байденом сокращается – соцопрос

04.08 / Эксперт объяснила причины бегства Хуана Карлоса I из Испании

01.07 / Генпрокуратура Белоруссии назвала законным задержание Бабарико

04.07 / Ученые рассказали о том, что будет с Землей, если человечество вымрет

19.07 / От коронавируса в Москве вылечились более 170 тыс. человек

28.06 / Daily Mail – не открывая границы для американцев, ЕС рискует разгневать Трампа

10.08 / Сотрудников ЦИК Белоруссии пришлось эвакуировать из Дома правительства

23.07 / Царев: Прекращение огня в Донбассе невозможно без разведения войск

08.07 / Видео: Сербы взбунтовались

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска