Обозреватель El País – вдохновившийся внешней политикой Путина Эрдоган делает из Турции «новую Россию»

19.08.2020, 18:41, Новости дня

Возрождение РФ в качестве сверхдержавы побудило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перенять внешнеполитическую стратегию Кремля и попытаться расширить влияние при помощи военной мощи и рычагов давления, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в El País. При этом пока Турция не стала «новой Россией» ЕС должен обратиться к урокам, извлечённым из отношений с Кремлём за последние 15 лет.



Reuters

Лидеры стран Евросоюза всё чаще задаются вопросом, не является ли Турция «новой Россией» из-за всё более агрессивной внешней политики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в своей статье для El País. Эрдоган не только использует миграционный вопрос, угрожая ЕС и манипулируя союзом, но и пользуется военной мощью Турции для расширения своего влияния.

Как отмечает автор, после окончания холодной войны в Европе НАТО гарантировало региональную безопасность, а ЕС обеспечивал юридический порядок. При этом ещё в 1990-е годы предполагалось, что два крупных незападных региональных игрока, РФ и Турция, постепенно адаптируются к сложившейся ситуации.

Тем не менее в последние 15 лет «мечта о европейской однополярности породила многополярную реальность», считает Леонард. У обеих стран, РФ и Турции, длительные отношения «любви и ненависти» с Евросоюзом, и в настоящее время обе страны идут по пути пренебрежения нормами и ценностями ЕС.

И если история отношений РФ и Запада, как отмечает автор статьи, хорошо известна, то в случае с Турцией всё не так просто. Война в Ираке в 2003 году осложнила отношения страны с НАТО, а её отношения с ЕС ухудшились в 2007 году, когда Франция заморозила существенную часть переговоров о вступлении Турции в союз. С тех пор страна прокладывает собственный путь в Сирии, на Балканах и в Ливии, а также стремится к установлению новых связей с Россией и Китаем.

При этом Леонард признаёт, что отношения между Турцией и Россией не менее сложны, тем более, что Эрдоган и президент РФ Владимир Путин поддержали разные стороны в гражданской войне в Сирии. Однако несмотря на то что напряжённость в связи с сирийским конфликтом остаётся высокой, Эрдоган восхищается тем, как РФ восстановила свои позиции на Ближнем Востоке и в Северной Африке «при относительно небольших затратах».



В частности, после событий 2014 года, связанных с Украиной, создать впечатление о том, что РФ «восстала из пепла и как сверхдержава» Путину помогла весьма успешная кампания в Сирии. В течение пяти лет на Западе настаивали на том, что военного способа решения конфликта нет, а сирийский лидер Башар Асад должен покинуть пост президента. Тем не менее сделать шаг к миру в итоге удалось не на переговорах в Женеве под эгидой ООН, а на переговорах в Астане под эгидой России.

Учитывая рост оппозиционных настроений в турецком обществе, Эрдоган взял на вооружение тактику Путина. В нежелании Запада прибегать к военному вмешательству в Ливии, Эрдоган увидел возможность укрепить свои позиции. Следуя стратегии РФ в Сирии, он получил официальное приглашение от ливийского правительства на вмешательство. Так турецкий лидер не только укрепил имидж Турции как региональной державы, но и заключил соглашение о морской границе с Ливией, тем самым изменив план Греции, Кипра, Египта и Израиля по разработке морских нефтегазовых месторождений в регионе.

С тех пор в рамках начавшегося в Берлине процесса мирного урегулирования, возглавляемого ЕС и ООН, предпринимались попытки положить конец войне в Ливии, однако военная интервенция Турции коренным образом изменила соотношение сил на местах. В связи с этим Леонард убеждён, что определять будущее страны будут Путин и Эрдоган.

Кроме того, эксперт считает, что Эрдоган также вдохновился стратегией Кремля по оказанию давления на те страны ЕС, которые больше всего зависят от углеводородов или от российского рынка. Так, Анкара пытается превратить вопрос мигрантов и беженцев, спасающихся от конфликтов на Ближнем Востоке, в своего рода рычаг давления на Брюссель.

Как отмечает Леонард, пока Турция не стала новой Россией, однако если ситуация не будет урегулирована должным образом, она может ей стать. На данный момент Анкару рассматривают скорее как «трудного партнёра, а не системного соперника». Тем не менее Европе необходимо обратиться к урокам, извлечённым из отношений с Россией за последние 15 лет.

Отношения между ЕС и Турцией нуждаются в чётких новых принципах и ограничениях для сдерживания дальнейшей дестабилизации в регионе. Для этого лидеры ЕС должны дать понять Эрдогану, что процесс вступления в ЕС можно как активизировать, так и повернуть вспять, пишет Леонард в своей статье для El País.