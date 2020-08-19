Мнение: Коротко по Белоруссии

19.08.2020, 18:40, Разное

Коротко о развитии событий в Белоруссии.

1. ЦИК Белоруссии объявил, что инаугурация Лукашенко состоится в течении двух месяцев. В Кремле заявили, что уже поздравили Лукашенко с победой на выборах. Москва и Пекин по-прежнему настаивают на недопустимости внешнего вмешательства в дела Белоруссии.

Вчера в Минск прилетал директор ФСБ Бортников. Особых подробностей по этому визиту нет, но наверняка это был не просто визит вежливости и скорее всего идет налаживание не публичной координации. Заявления о появлении российских военных в Белоруссии, Минск официально это опровергает. Кроме тех, которые там уже находятся на договорных объектах, никакие новые войска на Белоруссию не заводились.

Сегодня Лукашенко заявил, что недопустимо "столкновение с русским народом", как того желает оппозиция, программу которой он назвал программой "черной сотни", которая уничтожит Белоруссию как государство. Лукашенко призвал противостоять в белорусских СМИ тем нарративам, которые направлены на разжигание ненависти к русскому народу и россиянам.

МИД РФ официально заявил, что Белоруссия как суверенное государство само разберется и власть готова к диалогу с адекватной оппозицией. Попутно снова осудили попытки иностранного вмешательства для свержения Лукашенко.

В целом, можно констатировать, что определенную поддержку Лукашенко получил, что пригодится ему при консолидации своих позиций в Белоруссии. Разумеется, ему придется затем пойти на какие-то уступки Кремлю, так что если он устоит, вероятно мы увидим какие-то подвижки с подписанием документов о Союзном Государстве.

2. Оппозиция добилась уступок от городских властей Гродно, которые разрешили оппозиции митинговать на центральных площадях и получить доступ на местное ТВ. Вполне в духе текущей линии Лукашенко – хотите ходить и болтать – ходите и болтайте, но вот если попрете захватывать власть, тут вас сразу встретит кованый сапог. Оппозиция по этому поводу заявляет, что планов силового захвата власти у нее нет. Стоит также отметить, что создан президиум координационного совета оппозиции, где под первым номером значится Алексиевич. В принципе это все что нужно знать про белорусскую оппозицию. Можно лишь пожелать Лукашенко, чтобы этот мусор не был допущен до хоть каких-то рычагов власти. Пока же Лукашенко пообещал, что обеспечит всех членов совета метлами и лопатами, в очередной раз назвав их "черносотенцами".

Сидящая в Литве Тихановская призывает европейские страны не признавать Лукашенко президентом Белоруссии, но тут случилась зрада – Латвия отказалась признать Тихановскую победителем выборов, заявив, что невозможно установить, кто на них победил. А как же "За Тихановскую 80%, а за Лукашенко 3%!". А никак. Сюда же в порядке юмора можно отнести обмолвку Трампа, который назвал протестующих в Белоруссии террористами.

В ЕС объявили, что вскоре будут введены персональные санкции против лиц ответственных "за насилие и фальсификацию выборов". Часть стран ЕС требует отставки Лукашенко, часть новых выборов. Оф.позиция – ЕС готов содействовать "мирному переходу власти" (в документах ЦРУ эвфемизм "мирный переход" означает ненасильственный государственный переворот). Что думает по этому поводу Лукашенко вы уже в курсе – инаугурация через 2 месяца.

Меркель, которая объявила, что Белоруссия должна сама решить свои проблемы, жалуется, что Лукашенко не берет трубку (мол, Батька выпал на мороз, хотя Лукашенко ранее заявлял, что это сама Меркель не берет трубку), когда она ему звонит, а контакты фактически ведутся через Путина, который сначала общается с европейскими деятелями, а потом передает результаты общения Лукашенко, что и приводит к ежедневным разговорам Путина и Лукашенко. Как сообщается, Лукашенко через Путина передал Меркель требование "не вмешиваться в белорусские дела и заниматься своими проблемами".

Также Лукашенко поручил предупредить Украину об ответственности за разжигание беспорядков в Белоруссии.

3. Полноценной забастовки оппозиция пока что добиться так и не смогла, бастуют лишь небольшие группы рабочих на отдельных предприятиях, причем энтузиазм приходиться подпитывать – как выяснилось, рабочих пытаются заманивать за забастовку посулами 100 000 долларов на всех бастующих с одного завода. Разумеется, если брать весь коллектив какого-нибудь крупного завода, то это крохи, а вот для 200-300 человек, может получится неплохо, для картинки сойдет. Причем уже стало очевидно, что часть протестующих на заводах, это оппозиционные активисты, которых еще со вчера перестали пускать на заводы и начали арестовывать. Тем кто бастует на заводах, в очередной раз заявлено, что хотите бастовать, бастуйте, но не удивляйтесь, если останетесь без работы как краткосрочной перспективе (от таких людей будут избавляться), так и в долгосрочной (если победит оппозиция, большая часть этих предприятий скорее всего не переживет "свободу и демократию"). Лукашенко сегодня прямо заявил, что деньги на протесты поступают из-за границы и Лукашенко знает откуда. Погранслужбе Белоруссии и КГБ даны указания по усилению борьбы с каналами финансирования оппозиции из-за рубежа.

Кроме того, Лукашенко дал команду усилить охрану государственной границе с странами НАТО и не стесняясь, выводить войска из мест постоянной дислокации к границе на угрожающие направления. МВД Белоруссии даны указания по пресечению беспорядков и возможных попыток силового захвата власти. От Вакульчика отдельно потребовали установить организаторов беспорядков. Оппозиционеров, которые нападают на сторонников Лукашенко или третируют рабочих, Лукашенко назвал "гестаповцами" и пообещал, что с ними разберутся соответствующим образом.

4. По заявлению белорусских властей – ущерб от протестов против Лукашенко уже составил около 500 млн. долларов. При продолжении протестов, последствия будут сказываться в первую очередь на жизни простых белорусов, жизненный уровень которых оппозиция с упорством пытается обвалить до украинских показателей. Европейская комиссия заявляет, что выделит Белоруссии 53 млн. евро, из них 1 млн. евро на "свободные СМИ и гражданское общество" и 2 млн. евро "жертвам репрессий и насилия". Скоро для борцов с Лукашенко подвезут новые гранты, так что можно ожидать, что звонкую монету из Брюсселя будут отрабатывать по полной. Во имя свободы и демократии конечно же. Но как показывает практика, денег хватит не всем, поэтому ждем чудесных самозаголений в координационном совете оппозиции.

5. Можно отметить, что информационная линия Лукашенко стала более динамичной и современной, что связывают с подключением к информационной борьбе специалистов из России – появились адекватно работающие ТГ-каналы, сеть завалили агитацией за Лукашенко с слоганом "Я-Мы-Батька!" и "За Лукашенко". По всей видимости, местные специалисты с этими банальностями не справлялись и потребовалась помощь "легионеров". На ближайшие дни в Минске, Бобруйске и ряде других городов намечены митинги в поддержку Лукашенко. Это красноречивое свидетельство того, что гос.аппарат потихоньку приходит в себя и начинает криво-косо, но действовать. А значит управляемость системы медленно будет повышаться, что дает неплохие шансы Лукашенко при дальнейшем затягивании ситуации.

В целом, Лукашенко смог избежать форсированных сценариев направленных на его свержение и перевел борьбу с затяжную фазу, где пользуясь ресурсами государства, силовыми инструментами и поддержкой со стороны РФ, он имеет неплохие шансы повторить сценарий Мадуро, который "уже пал, но почему то не ушел". Разумеется, нет никаких гарантий, что Лукашенко устоит, но на мой взгляд его шансы за последние дни возросли. Расслабляться ему конечно рано – да, штурм отбит, но осада будет долгой.

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Разные интересности по Белоруссии:



Свежие пропагандистские стикеры в поддержку Лукашенко, которые сейчас форсятся в Телеграм. Я бы поставил на то, что с вероятностью 80-90% это продукт специалистов не из Белоруссии. У оппозиции случилась истерика. особенно со стикеров с изображением ОМОНа и слоганом "ОМОН это средство от массовой глупости".

Из той же оперы.

1. Подлинный смысл слова "Солидарность" – https://liva.com.ua/poland-solidarity.html – О том, что стало с рабочими профсоюза "Солидарность" которые помогали свергать советскую власть в Польше. Статья 2013-го года, но весьма актуальна и сейчас.

2. Документ о награждении сотрудников силовых структур Белоруссии https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000305&p1=1&p5=0 (оппозиция утверждает, что награждают за подавление протестов, власти говорят, что это за выслугу).

3. "Люди с черными душами". Советский документальный фильм 1962-го года о деятельности белорусских коллаборационистов.

4. Чего хочет белорусская оппозиция. Разбор лозунгов и требований белорусской оппозиции.

Про сегодняшние митинги в поддержку Лукашенко будет отдельный материал.