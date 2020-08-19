 

Стаффордширский терьер взял в заложники семью под Нижним Новгородом

19.08.2020, 18:08, Новости дня

В Нижегородской области спасли семью, которую взял в заложники их разъяренный стаффордширский терьер.

Телеканал РЕН-ТВ отмечает, всего за час до происшествия пес был добрым и, как обычно, игривым, потом резко превратился в агрессивного зверя и стал бросаться на всех членов семьи. Сбежать от разъяренной собаки удалось лишь ее хозяйке, внутри остались муж и сын. На них стаффорд начинал рычать при первой же попытки пройти к выходу.

Чтобы спасти остальных членов семьи, пришлось вызывать полицейских и сотрудников МЧС. Спасатели приставили к дому пожарную лестницу, поднялись наверх и отвлекли внимание пса на себя. После этого заложникам удалось выбраться через окно.

При этом отца семейства собака успела укусить за руку, остальные члены семьи не пострадали.

Успокоить стаффорда удалось только специалистам. Лишь после укола успокоительного препарата животное вновь завиляло хвостом. Пса рекомендовали усыпить, однако хозяева не стали этого делать и оставили питомца в семье.

Видео опубликовал телеканал РЕН-ТВ

В декабре 2019 года в Челябинске собака бойцовской породы напала на своего хозяина, владелец животного потерял много крови.

В 2018 году в китайском Тайчжоу собака «угнала» автомобиль хозяина, однако не справилась с управлением и врезалась на машине в магазин мобильных телефонов.



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