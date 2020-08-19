Баста, Беларусь

19.08.2020, 18:05, Разное

Айтишники, металлурги и нефтяники объединились против Лукашенко. Устоит ли режим?

На следующий день после президентских выборов в Беларуси местные оппозиционные телеграм-каналы, содержание которых многие белорусы узнавали только из СМС, призвали к общенациональной забастовке. Сначала показалось, что призыв не был услышан: бастовать начали только несколько работников Белорусского металлургического завода. Но потом события приняли совсем другой оборот.

17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка. Попытка Лукашенко поговорить с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) закончилась тем, что самопровозглашенный президент ретировался с трибуны под крики: «Уходи!».

К забастовке в том или ином виде присоединились МАЗ, МТК, МЗТК, Беларуськалий, Новополоцкий и Мозырский НПЗ, БелАЗ, Интеграл, ОАО «МАПИД», Гродножилстрой, Керамин, Белкард, Белмедпрепараты, Белгосфилармония, Гродно-Азот, Лидский рынок, Гродненский завод «Терразит» и многие другие. Обращение с требованием прекратить насилие против протестующих подписали свыше тысячи руководителей айти-компаний Беларуси.

Открытое письмо с аналогичным требованием также подписали более тысячи белорусских ученых. О массовом исходе объявили ведущие белорусских государственных каналов, сотрудники силовых ведомств увольняются из органов, покинули службу некоторые чиновники администрации президента. Все это тоже своего рода забастовка.

Возникает вопрос: эффективна ли забастовка для Беларуси? Может ли она к чему-то привести?

Я убежден: забастовка является одним из самых действенных способов ударить по режиму Лукашенко.

Забастовка рабочих предприятия «Беларуськалий». Фото: Виктор Драчев / ТАСС

На государственные предприятия в Беларуси приходится 60% выпуска и порядка 40% занятости. Частный сектор доминирует только в торговле, во всех прочих, включая строительство, — государство. С одной стороны, это ставит белорусов в зависимость от государственных ресурсов, но с другой — дает значительный шанс на успех забастовки. Просто потому, что и де-факто, и де-юре забастовка направлена против одного человека, олицетворяющего работодателя. И этим человеком является Александр Лукашенко.

Забастовка — это одна из самых эффективных форм политического протеста. Однако она возможна лишь при одновременном соблюдении двух условий. Во-первых, большинство людей должны разделять требования, которые за ней стоят. Во-вторых, каждый человек, участвующий в забастовке, знает, что он часть большинства. Раньше оба условия одновременно не выполнялись никогда. До 13 августа.

Дам краткую характеристику ключевым предприятиям, принявшим участие в забастовке.

Беларуськалий. Один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Более 16 000 сотрудников, оборот — порядка 1,5 миллиарда евро, чистая прибыль — около 300 млн евро. Каждая шестая тонна калийных удобрений в мире производится Беларуськалием. Предприятие практически полностью остановило работу.

ОАО «Нафтан» — Новополоцкий НПЗ. Один из двух нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Более 10 тысяч сотрудников, оборот — порядка 2,5 миллиарда евро, чистая прибыль — 1,2 миллиона евро. Доход от экспорта нефтепродуктов и реэкспорта — один их ключевых источников доходной части бюджета Республики Беларусь.

БелАЗ. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется более чем в 80 стран мира, порядка 11 000 сотрудников, почти млрд евро оборота и 140 млн евро чистой прибыли.

Листовка, найденная у Минского автозавода. Фото: РИА Новости

МАЗ. Выпускает большегрузную, автомобильную, автобусную, троллейбусную и прицепную технику. Более 15,5 тысячи сотрудников, оборот — 443 миллиона евро по текущему курсу, но предприятие не вылезает из убытков. МАЗ — это самое убыточное предприятие в Беларуси с открытой отчетностью за 2-й квартал 2016 года, в 2017 году чистый убыток составил порядка 14 млн евро, в 2018-м — почти 28 миллионов, в 2019-м — вышли в ноль. Финансовые показатели улучшились, в том числе за счет сокращения персонала.

МТК. Одно из крупнейших предприятий Беларуси. Около 15 тысяч сотрудников, оборот — 550 млн евро, 34 миллиона евро чистой прибыли. Интеграл. Производит интегральные схемы и жидкокристаллические индикаторы. Почти 5 тысяч сотрудников, оборот — около 50 млн евро, чистая прибыль — 700 тысяч евро.

ОАО «МАПИД» — крупнейшее строительное предприятие Беларуси, более 9 тысяч сотрудников, чистая прибыль за первое полугодие 2019 года — почти 2 миллиона евро.

МЗКТ. Около 4,5 тысячи сотрудников, оборот — порядка 110 млн евро, чистая прибыль — почти 8 млн евро. Именно здесь освистали Лукашенко и кричали «Уходи!».

Митинг у Минского завода колесных тягачей. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Впечатляющие цифры для 9,5-миллионной страны, а я перечислил только опору экономики Беларуси. Без их деятельности Лукашенко лишится солидной части денежных средств.

Почти 11,5% госпредприятий Беларуси убыточны. Убыточные предприятия требуют денег, ОМОН, КГБ и лоялисты требуют денег.

Деньги можно изъять в качестве налогов. А можно напечатать. Сырьевые доходы и доходы от реэкспорта сейчас падают. Белорусский рубль чувствует себя неважно, валютные обязательства становятся все сложнее обслуживать. Лукашенко уже печатает деньги. В последние 5 лет Нацбанк Беларуси, казалось, получил автономию от остального государства, но сейчас он ее снова стремительно теряет.

Забастовка рабочих БелАЗ. Фото: РИА Новости

Экономические трудности будут только усиливаться, налоговые поступления падать, ручное управление лишь усугублять проблемы. Кроме того, уже сейчас очевидна проблема с доступом к капиталу: режиму Лукашенко санкций не избежать.

Лишней валюты для уплаты долга, включая иностранный долг госпредприятий, у Лукашенко физически нет.

Теперь несколько слов об IT и Парке высоких технологий (ПВТ). Доля IT в структуре ВВП страны практически сравнялась с сельским хозяйством: 6,5% против 7,2%. Министр экономики Беларуси в 2019 году прямо указывал на то, что именно IT-сектор являлся ключевым драйвером экономического роста в последние 7 лет.

Правда, роста толком никакого и не было за исключением 2017 года, а также и 2018-го, но без IT какой-никакой рост наверняка бы сменился простым падением. При этом занято в отрасли порядка 55 тысяч человек. IT-компании из Беларуси работают с b2b клиентами более чем в 50 странах мира, примерно 45% клиентов из США и Канады, а 30% — из Европы. В совокупности продуктами белорусских компаний пользуются около миллиарда человек в 150 странах мира. Это уже если говорить о b2c.

IT — пожалуй, главная черта современности в Беларуси, где последний диктатор Европы вот уже 26 лет всеми силами стремится сохранить совок.

Представьте: вот это все в последние дни практически не работало. Принудительно.

Веерное отключение интернета, которое устроил Лукашенко, показало, что он либо ничего не понимает в IT, либо плевать он хотел с высокой колокольни на будущее экономики страны, когда под угрозой его уютное диктаторское кресло. Батькошотдаун парализовал весь ПВТ, остановил нормальную работу сотен тысяч, если не млн людей. Не работали банкоматы, эквайринг, встали производственные процессы на сотнях предприятий.

Все это ударило по отрасли как финансово, так и репутационно. С такими действиями властей не нужна никакая забастовка. Каждый день отключенного интернета наносит убыток экономике Беларуси на 56,5 миллиона долларов по подсчетам НетБлокс.

Наконец, макроэкономическая обстановка также против режима. 13 августа Лукашенко и компания попытались разместить на внешнем рынке 41 720 облигаций. За торговую сессию удалось продать ровно 0 штук. При этом внешний долг Беларуси составляет почти 40 млрд долларов.

Лишней валюты на выплаты по долгу в экономике нет: в прошлом году, по данным Нацбанка, Беларусь заработала на экспорте почти 42 миллиарда долларов, но при этом импорт превышал экспорт.

Бонды Беларуси стремительно теряют в цене. Можно, конечно, говорить об угрозе санкций, но тут важно понимать подлинную причину. И подлинная причина — это протесты, забастовки, а также неадекватный и кровавый ответ на них властей. Забастовка на госпредприятиях буквально парализует экономику Беларуси, позиция IT солидарна позиции на госпредприятиях. Инвесторы боятся, что платить по счетам страна окажется не в состоянии. В таких условиях Лукашенко будет намного сложнее поддерживать лоялистов. Вполне возможно, мы наблюдаем агонию режима, а забастовка его добьет.

Григорий Баженов

Экономист, автор телеграм-канала furydrops