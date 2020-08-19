 

Military Watch: Су-30 сможет стать лучшим убийцей кораблей с помощью новой ракеты Х-32

19.08.2020, 17:53, Разное

Авторы американского издания Military Watch считают, что с помощью новой противокорабельной крылатой авиационной ракеты Х-32 многоцелевой российский истребитель Су-30 сможет стать “лучшим убийцей кораблей”. Самолет получит возможность уничтожения надводных целей на экстремальных расстояниях.
По данным обозревателей из США, самолеты Су-30 в настоящее время массово производят. Благодаря наличию второго члена на борту можно размещать эксперта по данному виду воздушного вооружения. Новейшая сверхзвуковая ракета кроме скорости в 1,5 км/сек имеет массу преимуществ, позволяющих преодолевать системы защиты. Она способна поражать противника на дальности около 1000 км. Разработчики укомплектовали Х-32 мощными средствами защиты от радиоэлектронного подавления, благодаря чему она является практически неуязвимой.

Изначально ракета создавалась для Ту-22М3М, превышающих вес и размеры Су-30. С помощью противодействия радиоэлектронной борьбе Су-30 станет еще универсальнее. По данным издания, благодаря интеграции двух вооружений можно добиться революции в противостоянии авиации и кораблей, так как Х-32 обладает лучшими характеристиками, если сравнивать ее с современными ракетами, использующимися не только в бомбардировщиках РФ, но и на истребителях других передовых стран мира.



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