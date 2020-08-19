 

ЕС не стал призывать Белоруссию к новым выборам

19.08.2020, 17:48, Новости дня

Итоговое заявление саммита ЕС по Белоруссии не содержит призыва к проведению новых выборов, однако констатирует, что ЕС не признает результаты выборов от 9 августа.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем их результаты», – говорится в итоговом документе, передает ТАСС.

В заключении также отмечается, что прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях ЕС и Белоруссии, находится под угрозой: «Любое дальнейшее ухудшение ситуации скажется на наших отношениях и будет иметь негативные последствия».

Напомним, 19 августа в Брюсселе начался чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии. В ходе встречи глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что будущее Белоруссии должно решаться в самой республике, а не в Брюсселе или Москве.  В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о критике действий белорусских властей со стороны европейских политиков.



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