Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике и промышленности
19.08.2020, 17:48, Новости дня
Премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили углубление кооперации в энергетическом секторе и промышленности.
Главы правительств «обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», говорится в сообщении на сайте российского кабмина.
Мишустин и Головченко подчеркнули важность дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.
Напомним, за последние дни президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».
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