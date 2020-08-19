 

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике и промышленности

19.08.2020, 17:48, Новости дня

Премьеры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили углубление кооперации в энергетическом секторе и промышленности.

Главы правительств «обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Мишустин и Головченко подчеркнули важность дальнейшего углубления практического взаимодействия в рамках Союзного государства.

Напомним, за последние дни президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз обсуждали по телефону ситуацию в Белоруссии. Так, телефонный разговор глав государств состоялся в субботу, 15 августа. В воскресенье президенты «провели основательные консультации по всем вопросам».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, при каких условиях РФ могла бы спасти Лукашенко.



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