Мнение: Даже после этого будете говорить, что белорусы – дураки?

19.08.2020, 17:45, Разное

Буквально сразу после выборов в некоторых телеграмм-каналах Беларуси стали появляться сообщения о непосредственном вмешательстве России. Сначала речь шла о вбросах, а-ля «русских взамен на шоколадку попросили выйти и покричать», или же, моё любимое – «ОМОН провоцировали. И вы прекрасно знает, кто».

Первое же место по праву принадлежит фейку про военную технику, которую якобы в больших количествах свозят из РФ в РБ. Примерно там же засветилась и наша Росгвардия. Всё это блюдо осталось приправить разве что новостью о соединении двух стран в одну…или такое уже было? В общем, переменчивое, как настроение батьки, отношение белорусских телеграмм-каналов к России – тема отдельная и не совсем понятная, ведь те же самые протестующие уже устали скандировать: «Мы – не проплаченные русские».

В то же время интересно наблюдать за реакцией Кремля – они от конфликта сразу открестились, подчеркнуто дистанцировались. Единственным важным политическим заявлением со стороны РФ стало поздравление Лукашенко с победой, да и то, потому что «ТАК НАДО». С того момента наш МИД воздерживается от каких-либо комментариев касаемо происходящего, лишь изредка повторяя, словно мантру: «Сами разберутся». Оно и логично: не просят – не лезь.

Фактически россияне стали какой-то местной страшилкой. Нас панически ищут на протестах и забастовках, пытаются уличить в преступлениях, которые мы не совершали.

И как же всё-таки приятно, что белорусы это понимают.