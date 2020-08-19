 

Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко

19.08.2020, 17:43, Разное

Александр Лукашенко пытался обмануть всех – и своих сограждан, и мировое сообщество, но сам себе создал проблемы, отметил киевский политолог. Результат президента в 80% эксперт назвал “вызывающим”.

Белорусы понимают, что в условиях высокой протестной активности Лукашенко не мог набрать столько голосов – президент потерял легитимоность в обществе, констатировал Лесев. Президент совершил фатальную ошибку, и ее ничем не исправить, считает политолог.

В былые времена даже оппозиция признавала, что Лукашенко поддерживает большинство белорусов. Теперь в этом сомневаются даже сторонники президента, отметил Лесев.

Белорусский лидер загнан в угол: любой его следующий ход только ухудшит ситуацию, уверен эксперт. “Это личная катастрофа Лукашенко”, – цитирует политолога портал “Украина.ру”.

Тем не менее, покидать кресло белорусский лидер не собирается. Отойдя от первоначальной растерянности, глава государства смог мобилизовать сторонников. В минувшее воскресенье прошел их митинг на площади Независимости в Минске. Во вторник сторонники президента провели акции в Гродно и Могилеве. В них участвовали по несколько тысяч человек.

Тем временем ситуация на западных границах Белоруссии накаляется. Евросоюз не признал итоги президентских выборов и поддержал Светлану Тихановскую, однако считать ее избранным главой государства не спешит.

Накануне Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики на западных границах в состояние боевой готовности. Ранее были анонсированы армейские учения на границе с Литвой. Маневры продлятся до 20 августа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / ВОЗ предупредила об угрозе возобновления эпидемии COVID-19 в 11 странах

18.07 / Неожиданные последствия карантина (одна фотография)

10.08 / Ева Грин требует гонорар за фильм, который так и не был снят: как это получилось

29.07 / Стариков прокомментировал жалобы Киева в ООН на проведение парада в Севастополе

03.07 / Что произошло за ночь 3 июля

13.07 / Мнение: Внутривидовые разборки

24.07 / Мальчик признался бабушке, что к нему по ночам приходит страшная женщина

23.07 / Кристина Асмус поразила фанатов фотографией в изысканном платье

27.07 / Россиян предупредили о самых жарких днях в году

20.07 / Путин отправил Фургала в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска