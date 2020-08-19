Гагарина появилась на съемках девятого сезона шоу “Голос”

19.08.2020, 17:43, Разное

Звезда решила поделиться с поклонникам своими образами. На первом фото артистка предстала в вечернем платье со шлейфом. Наряд был выполнен из белых перьев. Певицу уже сравнили с лебедем. Второй лук был более скромный. Полина Гагарина выбрала для себя мини-платье телесного цвета, однако благодаря стразам одеяние не выглядело буднично.

Как отметила звезда, она всегда с трепетом ждет приглашения в шоу “Голос”. Для нее проект стал большой частью жизни, поэтому она безумно счастлива, что примет участие и в девятом сезоне. Артистка заявила, что в этот раз наставниками конкурсантов станут музыканты разных жанров, поэтому следить за развитием сюжета будет невероятно увлекательно.

Поклонники оценили образы Полины Гагариной, в которых она приняла участие в съемках шоу “Голос”. “Красотка ❤️ Очень ждем новый сезон (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Отлично, чем больше шансов для талантливых певцов, особо неизвестных, тем лучше”, “Женственная, миниатюрная, красавица Полина”, “Настоящая богиня”, – отметили в комментариях.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 18 Май 2020 в 4:47 PDT

Напомним, недавно стало известно, что в семье Полины Гагариной не все ладно. Как оказалось, Дмитрий Исхаков больше не живет с супругой. Девушка предпочитает не комментировать разлад, который произошел у нее с мужем. Фотограф же периодически публикует грустные посты в инстаграм-аккаунте, только подогревая интерес зрителей к теме.