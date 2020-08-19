 

В Портленде вновь вспыхнули беспорядки

19.08.2020, 17:40, Новости дня

В городе Портленд во вторник возобновились беспорядки после нескольких недель преимущественно мирных демонстраций: протестующие разжигали костры, били окна муниципальных учреждений и бросались камнями.

Участники движения Black Lives Matter проводят протесты по всей стране уже несколько месяцев. В некоторых городах, в том числе в Портленде, демонстрации периодически перерастают в беспорядки.

По словам полиции, во вторник протестующие, собравшиеся у здания полицейской ассоциации Портленда, применили «мощный зеленый лазер», способный вызвать серьезные повреждения глаз.

Департамент шерифа округа Малтнома сообщил в «Твиттере», что власти классифицировали акцию как беспорядки после того, как демонстранты начали причинять ущерб муниципальному зданию.

Полиция сообщила в среду, что в ходе беспорядков пострадал один полицейский и что два человека были задержаны.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм во вторник призвал Министерство юстиции привлечь к суду группу людей, которую засняли на видео за избиением водителя, автомобиль которого попал в ДТП возле места проведения акции протеста в Портленде.



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