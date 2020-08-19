Лидеры ЕС поддерживают протестующих в Беларуси

19.08.2020, 17:40, Новости дня

Лидеры Европейского союза в среду проводят экстренный саммит, по итогам которого, как ожидается, будут приняты санкции в отношении белорусских чиновников, обвиненных в фальсификации выборов, однако участники встречи выразили нежелание предпринимать шаги, которые могут быть восприняты как попытка вытянуть страну из орбиты российского влияния.

«Насилие должно прекратиться и должен быть начат мирный и инклюзивный диалог. Руководство Беларуси должно отражать волю народа», – написал в «Твиттере» глава Евросовета Шарль Мишель, объявляя о начале видеоконференции.

Предполагается, что европейские лидеры согласуют финансовые ограничения в отношении белорусских чиновников, которых они считают ответственными за фальсификацию выборов и подавление протестов.

Однако представители ЕС четко дали понять, что не хотят занимать позицию, которая может спровоцировать вмешательство со стороны Москвы.

«Беларусь – не Европа», – заявил еврокомиссар по промышленности Тьерри Бретон, сравнивая ее с прозападными Украиной и Грузией, которые являются объектами российских военных операций. – Беларусь действительно сильно связана с Россией, и большинство населения поддерживает тесные связи с Россией».

Светлана Тихановская, которая выступала в качестве главного соперника действующего президента Александра Лукашенко на выборах, призвала лидеров ЕС не признавать его победу.

«Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы, – сказала она в видеообращении к европейским лидерам, записанном на английском языке. – Г-н Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира».

Тем временем многие внимательно следят за реакцией России на происходящее в Беларуси.

Мониторинговые ресурсы показали, что российский правительственный самолет, который в прошлом использовался для перевозки высокопоставленных правительственных чиновников, включая главу службы безопасности ФСБ, совершил перелет в Беларусь и обратно. Официальные лица России и Белоруссии публично не комментировали этот рейс.

Российский президент Владимир Путин предложил в случае необходимости оказать военную помощь Лукашенко. Во вторник российский лидер предостерег канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона против вмешательства в дела Беларуси.

Несмотря на тесные связи двух стран, у Путина сложные личные отношения с Лукашенко. Теперь Кремль стоит перед выбором: остаться на стороне теряющего авторитет лидера или попытаться переметнуться к новому лидеру, который сохранит Минск в орбите влияния Москвы.