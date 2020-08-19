Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и введет санкции

19.08.2020, 17:35, Новости дня

Голосование на выборах президента Беларуси не было ни свободным, ни справедливым, поэтому Европейский союз (ЕС) не признает их результаты. Об этом 19 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита Евросовета в Брюсселе, сообщила DW.

Меркель, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС, отметила, что на выборах в Беларуси имели место массовые нарушения. Она также заявила, что ЕС осуждает жестокое насилие против людей. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, добавила канцлер.

Она также заявила, что национальный диалог, на котором настаивает оппозиция Беларуси, необходим для урегулирования ситуации, а также отметила, что ЕС стоит на стороне мирных демонстрантов.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель на видеоконференции подчеркнул, что итоги выборов в Беларуси не будут признаны. Против “значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах”, ЕС введет санкции, сказал он.

Мишель, как и Меркель, призвал Беларусь найти мирный выход из сложившейся кризисной ситуации.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о пяти жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.