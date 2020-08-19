 

Появилось опровержение данных об увольнении Розы Хайруллиной из театра Олега Табакова

19.08.2020, 17:23, Разное

Появившаяся в СМИ информация об увольнении Розы Хайруллиной из театра Олега Табакова встревожила общественность. Представители учреждения прокомментировали ситуацию.

“Дни.ру” обратились за комментарием к руководителю пресс-службы театра Ольге Андрейкиной. “Нет, это неправда. Роза Хайруллина перешла в состав приглашенных артистов, сохранив за собой все свои спектакли, обретя перспективу свободного сотрудничества с любым театром и другую форму договора”, – сообщила она.



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