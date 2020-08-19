Звезда “Дневников вампира” Кэндис Аккола ждет второго ребенка

19.08.2020, 17:10, Разное

Несколько часов назад Кэндис Аккола, исполнившая роль Кэролайн Форбс в сериале “Дневники вампира”, объявила поклонникам и СМИ радостную новость: она и ее муж, музыкант Джо Кинг, ждут второго ребенка. Об этом Кэндис рассказала в эфире своего подкаста Directionally Challenged, который ведет вместе со своей коллегой по сериалу Кайлой Юэлл.

У меня печется булочка в духовке, – образно выразилась Кэндис о своей беременности. – Мой срок – чуть больше пяти месяцев.

Кайла Юэлл и Кэндис Аккола с гостьей подкаста

Напомним, роман Кэндис Акколы и Джо Кинга начался в 2011 году. Пара познакомилась на Super Bowl благодаря коллеге Кэндис по сериалу Нине Добрев. Подруга взяла инициативу в свои руки, когда Аккола засмущалась Кинга и решила не подходить к нему. Спустя два года влюбленные обручились – это произошло во Флоренции в мае 2013 года, а в 2015-м поженились. Свадьба пары состоялась в историческом районе Нового Орлеана French Quarter. В январе 2016-го у Кэндис и Джо родилась дочь Флоренс Мэй Кинг. И если для актрисы этот ребенок стал первым, то для музыканта – третьим, он также воспитывает двух дочерей от первого брака – Аву и Элис.

Кэндис и Джо с детьми Кэндис с дочерью и детьми Джо от первого брака