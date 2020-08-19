В Пермском крае запущена электростанция для полезной утилизации попутного нефтяного газа

19.08.2020, 17:08, Новости дня

Компания «ЛУКОЙЛ» в рамках комплексного проекта «Энергия Пармы» запустила в Пермском крае газотурбинную электростанцию (ГТЭС), которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного газа.

Реализация проекта стала возможна благодаря кооперации с пермскими предприятиями: они поставляли часть оборудования. Например, «ОДК-Авиадвигатель» произвело газотурбинные установки, к которым подключено четыре синхронных турбогенераторов ГТГ-4 (мощностью по 4 МВт) ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва). Они предназначены для продолжительного режима работы с приводом от газовых турбин.

В запуске новой электростанции приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, вице-президент по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль и управляющий директор – генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, говорится в сообщении на сайте правительства Пермского края.

ГТЭС «Чашкино» мощностью 16 МВт работает на попутном нефтяном газе северных месторождений. «Чашкино» – электростанция с высоким уровнем автоматизации, единственная подобная для компании в регионе. Выработанную на ГТЭС энергию нефтяники направляют на собственные производственные объекты, а избыток – во внешнюю сеть.

Глава Пермского края поздравил участников кооперации с завершением проекта и обозначил плюсы новой ГТЭС. «В первую очередь установка станции позитивно скажется на экологии. Мы помним, что еще несколько лет назад попутный нефтяной газ просто сжигался в факеле. Это сопровождалось выбросами в атмосферу. Сейчас вся продукция, которая не поддавалась обработке, идет в дело: из нее вырабатывается электроэнергия. И это еще один плюс – обеспечивается энергобезопасность региона. Еще один важный момент проекта – кооперация. Использованы технологии пермского моторостроительного комплекса, это дополнительные рабочие места, налоги».

Долгов поблагодарил Махонина за созданные условия для развития предприятий в регионе и подчеркнул, что в Пермском крае компания впервые опробует цифровую подстанцию. «Компания «ЛУКОЙЛ» уделяет большое внимание обеспечению энергобезопасности. 33% энергопотребления компании закрывается собственной генерацией. В этом большая заслуга предприятий пермской кооперации. Совместно с «Авиадвигателем» мы эксплуатируем 75 энергоагрегатов общей мощностью 850 МВт. ГТЭС «Чашкино» построена по современным нормам проектирования. Это машина пермского производства и первая в компании цифровая подстанция», – подчеркнул Долгов.

Для ГТЭС были разработаны газотурбинные установки на основе авиационных технологий. Уникальность установок – в работе на попутном нефтяном газе с повышенным содержанием сероводорода. Все газоиспользующее и газопотребляющее оборудование ГТЭС рассчитано на данный газ, что делает «Чашкино» надежным объектом электроэнергетики.

Иноземцев обозначил, что пермские конструкторы стремились обеспечить дополнительную защиту энергоагрегатов. Это связано с повышенным содержанием серы в топливном газе, что быстро выводит технику из строя. Для повышения надежности оборудования лопатки турбины высокого давления изготовлены из жаропрочного коррозионно-стойкого сплава, установлен блок газового обеспечения для очистки и подогрева газа, а также трехступенчатая система очистки воздуха, поступающего в двигатель.

«Исключительная надежность этих ГТЭС, их экологическая безопасность и экономическая эффективность подтверждена двадцатилетней эксплуатацией на объектах разных заказчиков. Создание собственной энергогенерации – дальновидное решение руководства компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Тем более что это уже не первый объект, созданный нашими совместными усилиями», – подчеркнул Иноземцев.

Подобный энергоэффективный проект ранее был реализован в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Для выдачи в сеть вырабатываемой ГТЭС «Ильичевская» электроэнергии была построена подстанция 35/6 кВ «Юрман». Часть вырабатываемой на «Ильичевской» энергии используется для разработки самого месторождения, часть – через подстанцию 35 кВ «Юрман» отправляется во внешнюю сеть «Россети Урал».

По словам генерального директора компании «Россети Урал», целевое использование попутного нефтяного газа и его компонентов приносит целый ряд положительных эффектов и обладает высоким инновационным потенциалом.

«Специалисты «Россети Урал» в полном объеме выполнили обязательства по подключению нового объекта генерации, работающего на этом виде топлива. При выдаче мощности применены передовые технологии, включая цифровые решения. Переключательный пункт «Союз» оснащен только отечественным оборудованием. Его характеристики обеспечивают самый высокий уровень надежности и эффективности передачи», – сказал он.

«Энергия Пармы» – комплексный проект компании «ЛУКОЙЛ», включающий сбор, транспортировку и подготовку попутного нефтяного газа, выработку, распределение и потребление электроэнергии. Полученная энергия уходит производственным подразделениям нефтяной компании и поставляется жителям и предприятиям региона. Первый этап проекта реализован в Кунгурском районе Пермского края, где в 2014 году была запущена в работу газотурбинная электростанция «Ильичевская».