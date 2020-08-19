Москва сочла странным заявление ЕС о новых выборах в Белоруссии

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19.08.2020, 17:08, Новости дня

Москва считает странным заявление Европейского совета о необходимости проведения новых выборов в Белоруссии: давать оценки выборам в республике правомочны те, кто за ними наблюдал, а представителей ЕС в числе наблюдателей не было.

«Это (заявление Евросовета) очень странно слышать, потому что европейцы отказались наблюдать за выборами в Белоруссии, а давать объективные оценки могут только те, кто наблюдал за выборами. Они за выборами не наблюдали», – передает РИА «Новости» сообщение российского источника.

Отмечается также, что это заявление в ЕС является «еще одним элементом внешнего давления и попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии».

«Правомочны высказывать свои суждения о выборах те, кто за ними наблюдал», – добавил источник.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщала, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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