 

Twitter перестал отображать RT в поиске

19.08.2020, 17:08, Новости дня

Twitter прекратил выдавать в поиске аккаунт телеканала RT, если пользователь не являлся подписчиком этой страницы, об этом сообщил сам телеканал.

«Социальная сеть Twitter перестала выдавать аккаунт RT в поиске, если пользователь ранее не был подписан на него. Если набрать строчку из сообщения телеканала в Twitter полностью, результата также не будет», – сообщается на сайте RT.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.



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