Онколог Елена Смирнова рассказала о простом способе выявления рака кишечника

19.08.2020, 16:53, Разное

Онколог Елена Смирнова отметила, что для выявления рака кишечника не следует использовать онкомаркер РЭА, являющийся раковым эмбриональным антигеном, участвующим в развитии клеток ЖКТ. Она пояснила о другом, простом способе обнаружения опухоли.

Рак кишечника объединяет злокачественные новообразования, поражающие прямую, толстую, слепую, ободочную и сигмовидную кишку. В большинстве случаев опухоль развивается у людей 50-60 лет. Согласно статистике, смертность от заболеваемости раком составляет около 12%. Медики не всегда могут диагностировать опухоли на ранних стадиях, что связано с неспецифическими симптомами, характерными для первого этапа заболевания.

По словам Елены Смирновой, онкомаркер РЭА, повышающийся во время колоректального рака, отличается низкой чувствительностью. Для диагностики рака кишечника данный метод не рекомендуется использовать, так как при опухоли его показатель не превышает нормы. Способ применяется для того, чтобы оценить уже диагностированный рак у РЭА-позитивных больных. Он определяется до и после проведения хирургического вмешательства. Прогноз заболевания по маркеру составляется только косвенно.

В целях выявления рака кишечника медики используют метод тотальной колоноскопии, позволяющий определить степень сужения просвета, обнаружить язвенные дефекты, оценить, в каком состоянии находятся стенки кишечника. Кроме этого проводят иммунохимический анализ кала, необходимый для обнаружения скрытой крови, так как ее наличие является одним из первых незаметных признаков, указывающих на рак толстой кишки.