 

Медики: Антибиотики могут снижать эффективность гормональной контрацепции

19.08.2020, 16:53, Разное

Британские медики считают, что эффективность гормональной контрацепции могут снижать антибиотики. По их словам, в таком случае высок риск наступления незапланированной беременности.
Прием антибиотиков в семь раз повышал вероятность нежелательного зачатия у британских пациенток, которые прибегали к гормональной контрацепции. В 13 раз риск незапланированной беременности увеличивался при употреблении фермент-индуцирующих лекарств.

Авторы научной работы провели детальный анализ базы данных Yellow Card, где содержатся сведения о побочных эффектах препарата. Они изучили информацию о бактериальных средствах и всех инцидентах, когда наступала нежелательная беременность. Частота незапланированного зачатия составила 62 случая на 100 тысяч женщин, употребляющих антибиотики. Что касается группы фермент-индуцирующих лекарств, то там показатель составил 119 случаев. У женщин, принимающих ибупрофен и парацетамол, беременность фиксировалась в 6 случаях.

Медики считают, что женщин, которые привыкли пользоваться гормональными контрацептивами, нужно предупреждать, что антибиотики снижают эффективность данных средств. Чтобы избежать наступления нежелательной беременности, необходимо не забывать о дополнительных мерах защиты, например, презервативах.



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