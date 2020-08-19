Эксперт Салават Ханов объяснил, как избежать потери личных данных из-за приложений на смартфоне

19.08.2020, 16:53, Разное

Эксперт Салават Ханов, являющийся создателем блокировки рекламы 1Blocker, объяснил, как можно избежать потери личных данных из-за активности приложений, установленных на смартфоне. Большинство современных мобильных устройств содержит программы, которые могут не только получать персональную информацию, но и передавать ее третьим лицам.

Некоторые приложения Android часто запрашивают у пользователей разрешения к памяти телефона, контактам, камере, доступ к Сети. Эти доступы, по мнению разработчиков, необходимы для нормального функционирования программ. Установленные приложения могут передавать третьим лицам данные об учетных записях и многое другое. Встречаются случаи мошенничества, когда от пользователя требуется предоставить логин и пароль, чтобы украсть аккаунт и имеющуюся информацию.

В интервью “Газете.Ru”, специалист отметил, что для избежания кражи приложениями следует отключать доступ к адресным книгам, ограничивать трекинг рекламы с помощью специального идентификатора через настройки устройства. Он рекомендует остерегаться приложений, имеющих бесплатный VPN, так как они систематизируют все данные профилей владельца смартфона. Не следует игнорировать информацию, указанную в соглашении об обслуживании. Программы, запрашивающие доступ к фото, могут определять местопребывание пользователя с помощью геометрики. Салават Ханов советует чаще обновлять ОС и приложения, поскольку они позволяют избежать проблем, связанных с безопасностью.