 

Защита Ивана Сафронова подала жалобу в Генпрокуратуру

19.08.2020, 16:44, Разное

…на следователя, не раскрывшего сути обвинений.

Адвокаты обвиняемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова обратились в Генпрокуратуру с жалобой на действия следователя, который не разъяснил им сути обвинений. Об этом сообщил ТАСС защитник Иван Павлов.

«У обвиняемого есть право знать, в чем он обвиняется. Это одно из основных его прав», — сказал он.

В конце июля следователь ФСБ Александр Чабан заявил, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия». Адвокаты хотели уточнить, при каких обстоятельствах, по мнению следствия, Сафронова привлекла к сотрудничеству чешская разведка, какие конкретно задания он выполнял после этого, от кого именно их получил, кому и в какой форме передал сведения.

Напомним, Сафронова задержали и арестовали 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». ФСБ отрицает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, однако сам Сафронов и его родственники считают, что это не так. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.

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Источник: Новая газета



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