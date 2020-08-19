 

Мнение: Почему?

19.08.2020, 16:40, Разное

Сколько вижу в кино сюжеты, где есть сцены в больницах, посещения больных, пострадавших, и всегда или почти всегда, в подавляющем количестве вариантов, посетители в накинутых на плечи белых халатах.
Сколько в жизни самому приходилось лежать (не менее 20 раз с травмами), но ни разу не видел, как говорится, в миру или на яву, чтобы в больницах выдавали халаты посетителям. Причем больницы как столичные, так и провинциальные, разных форматов. И в ЦКБ не видел и не получал халат сам, когда самому приходилось навещать. И в поселковой больнице не видел (хотя там-то понятно).
Ладно, когда было советское кино. Тогда многое выдавалось за действительное – агитпроп. Но и в наше, несоветское время тоже самое.

Источник: Достало



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