Мнение: Почему?

19.08.2020, 16:40, Разное

Сколько вижу в кино сюжеты, где есть сцены в больницах, посещения больных, пострадавших, и всегда или почти всегда, в подавляющем количестве вариантов, посетители в накинутых на плечи белых халатах.

Сколько в жизни самому приходилось лежать (не менее 20 раз с травмами), но ни разу не видел, как говорится, в миру или на яву, чтобы в больницах выдавали халаты посетителям. Причем больницы как столичные, так и провинциальные, разных форматов. И в ЦКБ не видел и не получал халат сам, когда самому приходилось навещать. И в поселковой больнице не видел (хотя там-то понятно).

Ладно, когда было советское кино. Тогда многое выдавалось за действительное – агитпроп. Но и в наше, несоветское время тоже самое.