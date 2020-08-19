В США признали отсутствие сговора между Трампом и Москвой в 2016 году

19.08.2020, 16:31, Новости дня

Комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования, информирует The Washington Times.

Как отмечается в материале издания, сенаторы в целом пришли к тем же выводам, что и спецпрокурор минюста США Роберт Мюллер, который вел расследование по «российскому делу», который также не смог обнаружить доказательств сговора между Трампом и Москвой, передает RT.

Как утверждает автор статьи, бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт мог поддерживать сомнительные связи с лицами, имеющими отношение к российским властям, что российские чиновники пытались «воспользоваться неопытностью» чиновников в составе администрации Трампа во время переходного периода после выборов.

Как уточняет Washington Times, работавшего ранее на Манафорта украинского предпринимателя Константина Килимника, о котором в докладе Мюллера говорилось, что он имеет «связи с российской разведкой», в докладе комитета по делам разведки прямо называют «офицером российских разведслужб».

При этом сенаторам удалось обнаружить свидетельства о том, что Килимник был непосредственно связан с российской кибероперацией по взлому и похищению конфиденциальных документов, организованной во время выборов 2016 года, а это означает, что общение Манафорта с ним и его готовность передавать украинцу информацию представляли «серьезную угрозу контрразведывательного характера», отмечается в статье.

Однако установить, зачем Манафорт передал Килимнику важные данные о стратегии избирательного штаба Трампа и организованных им соцопросах, сенаторы не смогли –известно только, что американский чиновник и после выборов продолжил сотрудничать с украинцем с целью устранения свидетельств о российском вмешательстве.

Сенаторы также заключили, что Москва воспользовалась отсутствием опыта у чиновников в «переходной команде» Трампа, а также их желанием отменить решения его предшественника Барака Обамы, дабы создать «неофициальные каналы, при помощи которых она могла бы поддерживать связь» с новой администрацией, указывает автор статьи.

«Существовавшая вокруг переходной команды группа неофициальных советников, имевших разный уровень доступа к избранному президенту и разную искушённость в иностранных делах, стала привлекательной целью для иностранного влияния, создав заметные уязвимости контрразведывательного характера», – цитирует издание доклад сенаторов.

Как отмечает обозреватель WT, выводы комитета по делам разведки одновременно противоречат и заявлениям господина Трампа о том, что сообщения о «российском вмешательстве» целиком и полностью были «уткой», и утверждениям демократов о том, что Трамп одержал победу на выборах, вступив в сговор с Москвой.

На фоне следующих президентских выборов, до которых осталось совсем немного, республиканцы и демократы прокомментировали доклад сенаторов по-разному: тогда как первые восприняли документ как «оправдание», вторые подчеркнули, что «российское вмешательство» все же было, пишет Washington Times.

Напомним, комитет Сената по разведке заявил, что есть якобы «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

МИД РФ заявлял, что Москва не имеет никакого отношения к приписываемым ей кибератакам на выборы президента США, так как не поддерживает каких-либо кандидатов в других странах.