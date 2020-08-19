Глава Евросовета заявил, кто должен решать будущее Белоруссии

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19.08.2020, 16:31, Новости дня

Будущее Белоруссии должно решаться в самой республике, а не в Брюсселе или Москве, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

При этом глава Евросовета пообещал скорое введение санкций по ситуации в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что жители республики сами должны решать, проводить новые президентские выборы или нет.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду сообщала, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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