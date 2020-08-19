Лукашенко приказал МВД положить конец протестам в Минске
19.08.2020, 16:17, Новости дня
Александр Лукашенко заявил в среду, что отдал МВД Беларуси приказ положить конец беспорядкам, вспыхнувшим в Минске после президентских выборов, результаты которых, по словам оппонентов Лукашенко, были подтасованы.
Об этом сообщило агентство БелТа.
Лукашенко также заявил, что группе работников государственных СМИ, объявивших забастовку в рамках развернувшихся протестов, не будет позволено вернутся на работу.
Согласно сообщению БелТа, одновременно он отдал пограничным службам распоряжение усилить меры безопасности, с тем, чтобы не допустить проникновения в страну боевиков и оружия.
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