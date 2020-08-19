 

Лукашенко приказал МВД положить конец протестам в Минске

19.08.2020, 16:17, Новости дня

Александр Лукашенко заявил в среду, что отдал МВД Беларуси приказ положить конец беспорядкам, вспыхнувшим в Минске после президентских выборов, результаты которых, по словам оппонентов Лукашенко, были подтасованы.

Об этом сообщило агентство БелТа.

Лукашенко также заявил, что группе работников государственных СМИ, объявивших забастовку в рамках развернувшихся протестов, не будет позволено вернутся на работу.

Согласно сообщению БелТа, одновременно он отдал пограничным службам распоряжение усилить меры безопасности, с тем, чтобы не допустить проникновения в страну боевиков и оружия.



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