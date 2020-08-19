“Я была замужем и не думала о другом мужчине”: Айза Долматова рассказала о знакомстве с Олегом Майами

19.08.2020, 16:17, Разное

Блогер и ведущая Айза Долматова пояснила о знакомстве со своим нынешним избранником Олегом Майами. Впервые пара встретилась во Франции на съемках проекта «Форт Боярд». Уже тогда в ходе посиделок в кафе знаменитость ела из тарелки певца.

На тот момент Айза Долматова состояла в официальном браке с бизнесменом Дмитрием Анохиным, поэтому не думала о других мужчинах. Она жила, смирившись с тем, что не достойна никаких комплиментов, элементарного уважения и поддержки. В конце июля прошлого года блогер улетела вместе с мужем и сыновьями на Мальдивы. Там пара и решила расстаться.

Спустя месяц после этих событий Олег Майами пригласил Айзу Анохину в кино. Свидание было назначено на 1 сентября, когда блогер вела праздник в Кремле. После мероприятия певец забрал ее. На встречу экс-участник проекта «Дома-2» пришел в рубашке и брюках. Пока Майами разговаривал по телефону с каким-то неприятным человеком, знаменитость его поцеловала. Айза Анохина и сама не поняла, как это произошло. Потом блогера ждали несколько месяцев бракоразводного процесса. Официально свободной она стала минувшей весной. После развода фамилия Анохина была изменена на Долматова.