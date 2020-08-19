Опубликован ТОП-5 лучших игровых ноутбуков в 2020 году

19.08.2020, 16:17, Разное

Эксперты из профильного издания Basetop представили ТОП-5 самых лучших игровых ноутбуков. По их словам, выбор качественного и производительного устройства является очень непростым.

На пятом месте находится ноутбук Lenovo Legion Y740-15. Он функционирует на базе процессоров Intel Core i5 и i7. Объем оперативки в модели может достигать 32 Гб. Что касается максимального размера жесткого диска, то он составляет 2 Тб. Отрицательной стороной устройства является слабый аккумулятор.

Четвертая позиция досталась HP OMEN 17-cb1002ur. Этот игровой ноутбук работает на базе Intel Core i7 10750H. Размер ОЗУ здесь составляет 16 Гб. Передачу качественного изображения на экран обеспечивает NVIDIA GeForce RTX 2060.

На третье месте авторы рейтинга поставили игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 с Intel Core i7. Объем жесткого диска в данной модели составляет 1 Тб. Аппарат наделили качественной аудиосистемой, но его минусом являются громкие кулеры.

Почетное второе место досталось Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 GTX. Ноутбук работает на базе чипа Intel Core i7, имеет 16 Гб ОЗУ. От вышеназванных устройств эта модель отличается более емким аккумулятором. Без дополнительной подзарядки ноутбук способен работать около восьми часов.

Лидером ТОПА является HP Pavilion 15-ec1000 с AMD Ryzen 5 и 8 Гб ОЗУ в стандартной комплектации. Размер жесткого диска составляет 1 Тб. Несмотря на то, что стоимость является относительно небольшой, ноутбук способен на средних настройках обеспечивать игру при запуске недавно вышедших геймерских проектов.