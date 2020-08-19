Белорусская оппозиция избрала президиум координационного совета

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19.08.2020, 15:48, Новости дня

Координационный совет оппозиции в Белоруссии выбрал президиум, в него вошли семь человек, сообщили в пресс-службе совета.

«В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

На прошлой неделе штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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