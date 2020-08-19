В состав координационного совета белорусской оппозиции вошли представители Caterpillar и JCB

19.08.2020, 15:45, Разное

Официальный представитель компании Caterpillar в России и странах СНГ Болеслав Шемяка назначен главой исполнительного комитета реформирования экономики Координационного совета белорусской оппозиции.

На первом заседании комитета им была представлена программа по оптимизации производства и повышению эффективности предприятия БЕЛАЗ. Также на заседании принято решение о разработке аналогичной программы для Минского тракторного завода, исполнение данной задачи возложено на профильных экспертов из компании JCB, также вошедших в совет.

Болеслав Шемяка — уроженец Гродно, выпускник Киевского университета им. Т.Г. Шевченко и Йельского университета (США), стипендиат фонда Open Society Foundations Дж. Сороса. В 1992-1994 годах сотрудник Национального фонда демократии (NED), с 1995 года занимает руководящие должности в представительствах различных транснациональных корпораций на постсоветском пространстве. Крёстный отец дочери боксёра Владимира Кличко и актрисы Хейден Панеттьери.