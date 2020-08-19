 

В состав координационного совета белорусской оппозиции вошли представители Caterpillar и JCB

19.08.2020, 15:45, Разное

Официальный представитель компании Caterpillar в России и странах СНГ Болеслав Шемяка назначен главой исполнительного комитета реформирования экономики Координационного совета белорусской оппозиции.

На первом заседании комитета им была представлена программа по оптимизации производства и повышению эффективности предприятия БЕЛАЗ. Также на заседании принято решение о разработке аналогичной программы для Минского тракторного завода, исполнение данной задачи возложено на профильных экспертов из компании JCB, также вошедших в совет.

Болеслав Шемяка — уроженец Гродно, выпускник Киевского университета им. Т.Г. Шевченко и Йельского университета (США), стипендиат фонда Open Society Foundations Дж. Сороса. В 1992-1994 годах сотрудник Национального фонда демократии (NED), с 1995 года занимает руководящие должности в представительствах различных транснациональных корпораций на постсоветском пространстве. Крёстный отец дочери боксёра Владимира Кличко и актрисы Хейден Панеттьери.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Поп-стоп. Беларусь оставили без попсы

06.08 / Мама Виталия Шклярова: «Сын подавлен и не понимает, как вообще возможно то, что с ним произошло».

23.07 / Меган Фокс рассказала о новом романе с рэпером

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

19.07 / В Башкирии растет смертность от “неидентифицируемой пневмонии”

26.06 / Учёные: Курильщики чаще страдают от осложнений, связанных с COVID-19

14.08 / Володин поручил продолжить проверку иностранного гражданства у депутатов

06.08 / «В пятницу у Лукашенко и Путина состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга»

30.07 / Почему женщины и мужчины бегают по-разному?

28.07 / Племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска