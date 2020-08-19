Во французской палате мер и весов появится эталон русофобии

19.08.2020, 15:45, Разное

Международное бюро мер и весов во Франции сообщило о появлении нового экспоната в качестве стандарта меры – эталона русофобии.

О том, что именно будет являться эталоном, палата пока не огласила, но обнародовала список кандидатов, которые боролись за звание называться главной мерой русофобии.

В список попали:

– Художественно-историческое произведение Александра Солженицины «Архипелаг ГУЛАГ»;

– Флаг ЛГБТ-сообщества;

– Страны Прибалтики;

– Твиттер-аккаунт Евгения Ройзмана;

– Анатолий Чубайс;

– Родимое пятно на лбу Михаила Горбачева.

и другие.

Торжественное церемония определения эталона русофобии состоится 1 сентября 2020 года.