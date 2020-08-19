Во французской палате мер и весов появится эталон русофобии
19.08.2020, 15:45, Разное
Международное бюро мер и весов во Франции сообщило о появлении нового экспоната в качестве стандарта меры – эталона русофобии.
О том, что именно будет являться эталоном, палата пока не огласила, но обнародовала список кандидатов, которые боролись за звание называться главной мерой русофобии.
В список попали:
– Художественно-историческое произведение Александра Солженицины «Архипелаг ГУЛАГ»;
– Флаг ЛГБТ-сообщества;
– Страны Прибалтики;
– Твиттер-аккаунт Евгения Ройзмана;
– Анатолий Чубайс;
– Родимое пятно на лбу Михаила Горбачева.
и другие.
Торжественное церемония определения эталона русофобии состоится 1 сентября 2020 года.
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