 

Во французской палате мер и весов появится эталон русофобии

19.08.2020, 15:45, Разное

Международное бюро мер и весов во Франции сообщило о появлении нового экспоната в качестве стандарта меры – эталона русофобии.

О том, что именно будет являться эталоном, палата пока не огласила, но обнародовала список кандидатов, которые боролись за звание называться главной мерой русофобии.

В список попали:

– Художественно-историческое произведение Александра Солженицины «Архипелаг ГУЛАГ»;
– Флаг ЛГБТ-сообщества;
– Страны Прибалтики;
– Твиттер-аккаунт Евгения Ройзмана;
– Анатолий Чубайс;
– Родимое пятно на лбу Михаила Горбачева.
и другие.

Торжественное церемония определения эталона русофобии состоится 1 сентября 2020 года.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Тихановская отказалась признавать итоги выборов в Белоруссии

20.07 / Барецкий врезался в машину ДПС, пытавшуюся остановить его в центре Петербурга

01.08 / «Готовят себе алиби»

03.08 / “С кем поведешься”: Дружба с отличниками влияет на успеваемость лучше прямой помощи

30.06 / Дана Борисова назвала имена российских знаменитостей, страдающих от зависимости

11.07 / В России намерены запретить использование старых автомобилей

18.08 / Мнение: Зачем Путину спасать Лукашенко?

08.07 / На Кубани курорт станица Голубицкая накрыл смерчь

16.05 / Больная собака в доме опасна для всей семьи

05.08 / Звезда “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска