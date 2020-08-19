Ученые выяснили, как связаны маркеры диабета и риск болезни Альцгеймера

19.08.2020, 15:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Восточной Финляндии, обнаружили, что имеющиеся в организме маркеры диабета связаны с риском возникновения болезни Альцгеймера. К такому выводу специалисты пришли после проведения ПЭТ-сканирования людей преклонного возраста, подверженных риску появления нейродегенеративного заболевания.

Согласно результатам исследования, опубликованным в статье издания Journal of Alzheimer’s Disease, повышение уровня сахара в крови приводит к различным проблемам, включая нарушение работы нервной системы, что существенно повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Симптомы диабета второго типа с годами могут стать причиной когнитивных нарушений.

В рамках работы специалисты изучали данные 41 участника, где у половины добровольцев был диагностирован диабет. Ученые обнаружили лучший гомеостаз инсулина у пациентов, имеющих риск деменции и являющихся амилоид-положительными. По словам доцента Алины Соломон, люди, страдающие от диабета и сосудистой патологии, могут иметь меньшее количество накапливающегося амилоида в мозге для развития болезни Альцгеймера. Эксперт отметила, что между амилоидом и уровнем сахара натощак, а также HbA1c, измеряющем средний уровень глюкозы, не было выявлено связи.