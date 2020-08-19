От «доверяю стране» до «не хочу быть лабораторной крыской» – медики о вакцине «Спутник V»

19.08.2020, 15:15, Разное



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Напомним, результаты опроса вызвали определенный резонанс в медицинском сообществе. Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что врачи не торопятся прививаться российским препаратом просто потому, что коронавирус не несет смертельной угрозы.

«Честно говоря, не вижу сенсации в результатах такого опроса. Доверие нужно заслужить годами применения — это нормально», — написал замглавы Минздрава Олег Салагай в своем Telegram-канале, отметив, что об эффективности некоторых лекарств споры в среде профессионалов не прекращаются десятилетиями.

Глава Союза медицинского сообщества Леонид Рошаль считает, что виной всему низкая информированность врачей, и отсутствие побочных эффектов убедительно доказывает безопасность препарата.

«Вот [президент] Путин совершенно спокойно сказал: «моя дочь привилась. Температура была 38 один раз, на второй день еще меньше, а сейчас нет, и титр [антител] высокий. А дочь у него, кстати, доктор», – заявил Рошаль.

«Это полная безответственность»

Врачи, которые не готовы прививаться «Sputnik V», в первую очередь беспокоятся об отсутствии данных об эффективности и безопасности препарата — об этом заявили 66% респондентов в опросе сервиса «Справочник врача». 48,1% указывают на слишком короткий срок создания вакцины, 17,1% убеждены, что создание препарата — это не более чем пиар в интересах фармкомпаний. 14,3% не верят в эффективность какой-либо вакцины против коронавируса, а 6,1% оказались принципиальными антипрививочниками.

Вот что говорят об этом их коллеги:

Ирина Наумова, врач-сурдолог: «Нет, не готова прививаться. Боюсь впоследствии развития какого-нибудь синдрома Гейена-Барре или еще чего-то подобного».

Оксана Шевцова, сотрудник медицинской компании: «Меня другой вопрос волнует: могут ли медиков заставить сделать прививку? Как это у нас делается: либо делай, либо не допускаем до работы. Лично я на данном этапе не готова делать никакие прививки.

Елена Ясенева, медсестра травмпункта: «Я не согласна. Потому что не знаю, чем это для меня закончится. Неизвестны отдаленные последствия. Чтобы использовать вакцину, нужны годы исследований. Но нас заставят, потому что привыкли над медиками издеваться».

Ольга Крюкова, педиатр: «Не уверена, что буду, есть противопоказания, не доверяю качеству вакцины и не хочу быть бесплатной лабораторной крыской».

Сергей Чамкин, заведующий эндоскопическим отделением: «Нет, так как не хочу, чтобы третий этап исследования вакцины выполнялся на мне».

Олеся Сахарова, медсестра: «Нет. Вакцина должна пройти НОРМАЛЬНЫЕ клинические испытания, чтобы понять, насколько она безопасна и эффективна. А клинические испытания процесс долгий, за 2 месяца это нереально. Вводить в массовое применение абы что – это полная безответственность!»

Юлия Нинбург, стоматолог: «Не готова. Разговаривала с коллегами, они тоже не готовы, скорее уволятся».

«Доверяю нашим врачам, нашим ученым»

Большинство сторонников ранней вакцинации от COVID-19 в опросе «Справочника врача» заявили о том, что готовы рискнуть из страха заболеть коронавирусом — об этом сообщили 9,3% врачей, а также из соображений «лучше что-то, чем ничего» – 10%. Еще 7,3% респондентов доверяют репутации центра Гамалеи, 7% респондентов сочли надежными предоставленные данные о новой вакцине, 2,3% хотят поддержать отечественного производителя.

Антонина Иванова, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Курского государственного медицинского университета: «Всегда прививалась отечественной вакциной, мои родители 85 и 84 лет также ежегодно прививаются против гриппа, муж ежегодно прививается против гриппа. У нас нет основания не доверять отечественным вакцинам».

Игорь Пинсон, член европейского и американского общества дерматологов, к.м.н., профессор: «Я не просто готов, а если бы был выбор российская или американская, привился бы российской. Патриотизм тут не при чем, считаю, что вакцина на детально изученной платформе двух аденовирусов человека лучше, чем американская липидная».

Георгий Коншин, фтизиатр: «Я готов ради эксперимента. Правда, чистота его в период эпидемии сомнительна. Остальные коллеги категорически против».

Ольга Тюмина, директор центра репродуктивной медицины, д.м.н. профессор: «Я готова привиться, я доверяю нашим врачам, нашим ученым, нашей стране! Прививки – лучшая защита».

Антон Полищук, дерматолог: «Я не только готов, но и хотел бы участвовать в тестировании. Осложнения можно получить при любой вакцинации, а вакцинироваться прекращать не планирую. Более того, осложнения можно получить и от различных инфекционных заболеваний, порой весьма грозные, в т.ч. и аутоиммунной природы. Разумеется, планирую изучить список противопоказаний к вакцинации».

«Вот честно — пока не знаю»

Согласно опросу, в целесообразности вакцинации сомневаются 23,3% специалистов.

Ольга Крепышева, врач-неонатолог: «Осложнения данного заболевания серьезные, уровень антител снижается быстро. Я пока жду большего количества информации об отдаленных последствиях перенесенной инфекции. Уверена, что последствия вакцинации не столь страшны. Пока думаю”.

Сергей Бутрий, педиатр, автор блога «Заметки детского врача»: «Меня все чаще спрашивают, что там с вакциной против коронавируса? Вроде как она скоро появится – стоит прививаться? Вот честно — я просто не знаю. Я, как и многие врачи, слежу за этой темой, но ясностью пока даже не пахнет. Мое сугубо частное мнение: вакцина разработана чрезвычайно быстро, будет ли она защищать и если да то как долго – узнаем только потом, будут ли у нее серьезные побочные эффекты — тоже только потом. Скорее всего, я сам буду прививаться сразу и в первых рядах, так как а) я врач, группа риска, и б) для медиков вакцина наверняка будет обязательной. Буду ли я призывать своих пациентов вводить ее, как только она появится? Пока не уверен, скорее нет. Пусть каждый решает сам, гарантий пока слишком мало, но и альтернатив не видно».