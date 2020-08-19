Тайвань обсуждает закупку у США крылатых ракет и морских мин

19.08.2020, 14:56, Новости дня

Тайвань обсуждает с США закупку подводных морских мин для противодействия высадкам морского десанта, а также крылатых ракет для береговой обороны.

Об этом заявила де-факто посол Тайваня в США.

Выступая в вашингтонском аналитическом центре «Институт Хадсона», Сяо Биким заявила, что Тайвань столкнулся «проблемой, угрожающей его существованию», учитывая территориальные и суверенные претензии Китая на остров.

«Под асимметричным потенциалом мы понимаем экономически эффективный, но достаточно летальный потенциал, способный стать сдерживающим фактором, чтобы любое рассмотрение вторжения было болезненным», – заявила она.

Сяо Биким заявила, что в настоящее время Тайбэй работает c США над приобретением некоторых видов технических средств, включая крылатые ракеты, которые будут работать в связке с тайваньской противоракетной системой «Сюнфэн», обеспечивая более эффективную береговую оборону.

Другие обсуждаемые системы вооружений включают «подводные морские мины и другие средства для сдерживания высадки десанта или немедленной атаки», – заявила она.