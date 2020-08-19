В Калифорнии выявлен больной чумой

19.08.2020, 14:56, Новости дня

Житель калифорнийского города Саут-Лейк-Тахо заболел чумой, что было подтверждено результатами теста, сообщили местные органы здравоохранения.

В сообщении округа Эльдорадо говорится, что заболевший «в настоящее время находится под наблюдением медицинского работника и восстанавливается дома».

Официальные лица предположили, что пациента, «заядлого любителя пеших прогулок», могла укусить «инфицированная блоха», когда он гулял с собакой в районе реки Траки или в районе Тахо-Кис.

«Чума естественным образом присутствует во многих районах Калифорнии, в том числе в высокогорных районах округа Эльдорадо. Важно, чтобы люди принимали меры предосторожности в отношении себя и своих питомцев, когда они находятся на открытом воздухе, особенно во время пеших прогулок, походов и/или разбивая лагерь в районах, где присутствуют дикие грызуны», – заявила инспектор системы здравоохранения округа Эльдорадо Нэнси Уилямс.