 

Медики назвали мед сильнее антибиотиков при простуде и кашле

19.08.2020, 14:53, Разное

Ученые, работающие на базе Оксфордского университета, рассказали об эффективности меда при лечении простуды и кашля. По их словам, продукт пчеловодства является более действенным, нежели антибиотики.
Мед облегчает негативную симптоматику при простуде. К такому мнению пришли медики после проведения нескольких клинических испытаний. Они анализировали эффективность меда при борьбе с инфекционными заболеваниями верхних дыхательных путей. В двух работах продукт сравнивали с плацебо, а во всех остальных с рядом стратегий «обычного ухода». Речь идет, как о сиропах, отпускающихся без рецепта, так и о препаратах антигистаминной группы.

Ученые пришли к выводу, что употребление меда существенно облегчает состояние здоровья при поражении дыхательных путей, если сравнивать с иными методами. Некоторые виды этого продукта пчеловодства могут помочь справиться с простудой гораздо быстрее, нежели лекарственные препараты.



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