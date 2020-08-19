 

Ксения Собчак отреагировала на слухи о своём романе с Артемием Лебедевым

19.08.2020, 14:53, Разное

В Сети появились слухи о том, что у Ксении Собчак роман с Артемием Лебедевым. Телеведущая отреагировала на обвинения в измене законному супругу.
Пару дней назад на YouTube-канале Ксении Собчак вышел очередной выпуск проекта «Осторожно, Собчак!», участником которого стал Артемий Лебедев. Те интернет-пользователи, кто уже успел посмотреть интервью, отметили: между телеведущей и дизайнером возникла «искра». Более того, некоторым из них даже показалось, что журналистка откровенно заигрывала со своим гостем.

Под видео начали появляться многочисленные комментарии подобного характера. Одна зрительница зашла ещё дальше, предположив, что Собчак вскоре снова выйдет замуж. Возможно, причиной для подобного умозаключения стал предыдущий опыт артистки, которая закрутила роман с Богомоловым, будучи замужем за Максимом Виторганом.

Тем не менее, Собчак такое высказывание рассмешило. Она даже решила поделиться им в своих Instagram-Stories.

Похоже, что знаменитости – просто друзья, однако нельзя оставить без внимания тот факт, что телеведущая интересуется жизнью и деятельностью Лебедева, о чём сама неоднократно заявляла.
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