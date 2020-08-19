 

«Я осваиваю профессию мойщика машин»: Панин поделился подробностями жизни в Испании

19.08.2020, 14:53, Разное

Алексей Панин поделился подробностями жизни в Испании. Там он даже решил освоить новую профессию мойщика машин.
Совсем недавно Алексею Панину удалось осуществить свою давнюю мечту – переехать в Испанию. Пару дней назад артист поделился радостной новостью о том, что он стал обладателем нового автомобиля. Подобрать, оформить все документы и доставить машину для передвижения по стране Панину помогла его соотечественница Анастасия. Актёр выбрал для себя белое небольшое авто.

На странице артиста в Instagram один за одним стали появляться видеоролики, на которых он показывал своё автотранспортное средство и эмоции от покупки. Так, видно: он очень счастлив, что теперь сможет самостоятельно передвигаться по испанским улицам.

Сейчас Панин проживает в городе Торревьеха – небольшой провинции на берегу Средиземного моря. Однако актёр поселился не на роскошной вилле или дорогом номере в отеле, а, как можно увидеть на одном из видео, в обычном многоквартирном доме.

На крайней видеозаписи, опубликованной в Intagram, Алексей Панин моет свой автомобиль и комментирует происходящее.

«Осваиваю новую профессию мойщика машин… Я никогда в РФ этого не делал. Но теперь научился и знаю: если меня возьмет за горло костлявая рука голода, копейку всегда заработаю», – поделился российский актёр.



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