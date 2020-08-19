 

13 областей Украины не соответствуют условиям смягчения карантина – Минздрав

19.08.2020, 14:50, Новости дня

13 областей Украины не соответствуют условиям смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Более чем на 50% учреждения здравоохранения первой волны заполнены на Волыни и в Закарпатье, в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

Более 40 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней зафиксировано в Киеве, на Волыни и в Закарпатье, в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.

В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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