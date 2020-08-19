 

Шмыгаль поручил проверить украинские школы и детсады перед 1 сентября

19.08.2020, 14:50, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Министерства здравоохрания и Министерства образования и науки провести проверку школ и детских садов на предмет соблюдения условий обучения в период карантина.Об этом он заявил во время заседания правительства 19 августа, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Хочу дать поручение руководителям Министерства здравоохрания, Министерства образования перед и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина”, – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также призвал местные органы власти уделить организации учебного процесса большое внимание, при необходимости создать комиссии и поставить на контроль соблюдение мер эпидемиологической безопасности в учебных заведениях.

“К 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения”, – подчеркнул Шмыгаль.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

5 августа Министерство образования Украины опубликовало рекомендации для начала учебного года. Школы предлагают к 1 сентября обеспечить антисептиками, увеличить расстояние между партами и нарисовать разметку в коридорах.

По состоянию на 19 августа в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели, 44 522 продолжают болеть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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